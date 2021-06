Voando nas asas de Wei Wei

Imaginemos o edifício da Cordoaria Nacional, como se fosse um pássaro, como se duas asas nos transportassem para o universo do artista e ativista chinês. À direita, temos a fantasia, o sonho e as lendas, à esquerda sobrevoamos a realidade. A maior exposição de sempre de Ai Wei Wei, é uma viagem marcada por 85 obras, quatro delas inéditas e feitas em Portugal no último ano. Estamos em Rapture.

Cortiça, tecidos, mármore e azulejo. Foram estes os materiais portugueses escolhidos por Ai Wei Wei.

Há uma estátua de cortiça, em que o artista nos recebe sentado numa cadeira à qual está algemado, e sem cérebro. Há um rolo de papel higiénico, em mármore maciço que pesa 10 toneladas. Há um mapa-mundo tridimensional feito de tecidos portugueses. E a réplica do painel Odisseias, que descreve a crise dos refugiados, está desenhada nos azulejos da Viúva Lamego.

Marcello Dantas, o curador brasileiro da exposição explica que estas quatro obras "seguem a poética de Wei Wei, ele quis fazer a arte dele com Portugal".

Mais uma vez, a relação entre o contemporâneo e o ancestral combina técnicas e um olhar que penetra o mundo.

O rolo de papel higiénico, uma das últimas peças a ser desencaixotada, que simboliza o desespero e a desconfianças das pessoas num ano de pandemia, foi também uma das mais difíceis de montar. Por entre a " dança de empilhadoras", que suspendeu no ar, o rolo de dez toneladas, conversamos com Marcello Dantas. Um olho no rolo e outro na conversa, para contemplarmos a inspiração do criador, perante os materiais portugueses.

São 85 peças. À entrada a instalação das Bicicletas Forever, lá dentro peças mais pequenas, e outras maiores, como os dois barcos ( Life Cycle e Law of the Journey) que representam a fuga dos refugiados, e pela primeira vez se cruzam numa exposição, há vídeos, documentários, a icónica Serpente feita de mochilas, representando as crianças mortas durante o terramoto de Sichuan, as figuras do Zodíaco chinês em quadros de Lego, espalhadas pelas paredes, e muito mais .

Rapture significa arrebatamento e rapto. Marcello Dantas fala do "êxtase e da perda dos sentidos", como algo que marca a exposição de Lisboa," cada exposição tem um nome, cada uma tem um conceito, cada um tem uma história". Esta é a maior de sempre.