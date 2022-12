Voltar a rir, em Viana, com a Casa do Rio 2.

© Creditos Reservados

Passaram quase dez anos, desde a estreia da Casa do Rio, e agora a fechar o aniversário, dos 30 anos, regressa a saga com A Casa do Rio 2. É uma comédia, com os atores profissionais da companhia do Teatro do Noroeste e amadores do ATIVAsénior. Ricardo Simões, que é o diretor artístico da companhia, escreveu e encenou o primeiro e faz desta nova sessão, a prenda dos 30 anos da Companhia.

Podia ser a história de teatro, mas Ricardo Simões, encena e escreveu uma comédia e é assim que se quer manter, que começa com esta história deste professor universitário jubilado e resolve ir para o campo.

Pode ser Viana do Castelo, talvez, mas no texto da Casa do Rio e agora da Casa do Rio 2, nunca se refere o nome da terra onde tudo se passa.

Tudo isto acontece na primeira versão da Casa do Rio, feita há nove anos e agora continua esta saga, só que este homem, professor universitário, agora é outra pessoa, porque lhe disseram, em sonhos, que deveria mudar tudo. É a segunda parte desta peça agora em cena em Viana do Castelo a fechar os 30 anos do Teatro do noroeste.

A Casa do Rio 2, na Sala Principal do Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, até 16 de dezembro.