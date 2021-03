"Voltaremos a dançar em 2022." Festival NOS Primavera Sound adiado

NOS Primavera Sound © Igor Martins / Global Imagens

A nona edição do festival NOS Primavera Sound, no Porto, foi, mais uma vez, adiada. Um comunicado divulgado, esta terça-feira, pela organização do festival informa que o evento só regressará em 2022, devidos aos constrangimentos causados pela pandemia de Covid-19.

No comunicado, a organização do NOS Primavera Sound afirma que se trata de uma "decisão dolorosa", justificando-a com as "incertezas que rodeiam a realização de grandes espetáculos" e as "restrições que existem atualmente", que não permitem "trabalhar com normalidade na preparação do festival nem assegurar a sua celebração".

José Barreiro, promotor do NOS Primavera Sound, explicou à TSF a decisão de adiar o festival 00:00 00:00

"Tal como aconteceu no ano passado, todos os bilhetes adquiridos para a edição 2020 e 2021 são válidos para a edição 2022, podendo, naturalmente, o portador solicitar o seu reembolso a partir de 1 de janeiro de 2022", esclarece ainda.

O cartaz para a próxima edição será anunciado até 5 de junho. O evento fica marcado para entre os dias 9 e 12 de junho de 2022, no Porto.

We will dance together in 2022 pic.twitter.com/Nk8t3iQban - NOS Primavera Sound (@nos_primavera) March 2, 2021

Notícia atualizada às 13h40