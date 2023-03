"Voz - O Poder da Palavra", o concurso que quer motivar o gosto pela escrita e oratória nos jovens

© André Luís Alves/Global Imagens (arquivo)

Pode uma palavra mudar uma vida, o mundo? A pergunta serve de mote ao "Voz - O Poder da Palavra", um concurso

de performance, escrita discursiva e oratória. A iniciativa da associação A Palavra chega à terceira edição e ganha, este ano, uma dimensão nacional.

"Neste terceiro ano decidimos alargar ao território nacional com dois apoios municipais: o da Maia e o de Oeiras", adianta à TSF Pedro Freitas, produtor do "Voz - O Poder da Palavra".

Nesta terceira edição há vários formatos à escolha: discurso convencional, performance poética (spoken word), rap, escrita humorística ou poetry slam. As inscrições estendem-se até ao final de março e os 16 melhores candidatos serão selecionados para as meias-finais.

A escolha é feita com base na capacidade de escrita e no dom da oratória em palco, mas os mais tímidos não têm razões para se preocuparem.

"O cerne deste concurso está em pegar em candidatos que não se sentem tão à vontade em palco ou não são ainda tão capazes de expor as suas ideias de forma tão articulada e eloquente e, com base nos seis workshops que oferecemos aos 16 semifinalistas, ir trabalhando estas componentes para não só os ajudar numa melhor participação no concurso, mas também ganharem ferramentas para o resto da vida", explica Pedro Freitas.

O olhar para o futuro é, de resto, um dos objetivos deste concurso, porque, garante o produtor, uma palavra pode mesmo mudar o mundo.

"A arma principal que o ser humano tem é a palavra, a comunicação, capaz de articular um conceito, uma ideia e com isso influenciar os amigos, uma escola, um concelho, um país e o mundo", sublinha.

O "Voz - O Poder da Palavra" destina-se a jovens entre os 15 e os 25 anos. A final do concurso está agendada para 7 de maio.