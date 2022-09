Vozes da Rádio "abraçam" o Brasil no novo álbum

© Vozes da Rádio/ DR

Por Rute Fonseca 29 Setembro, 2022 • 08:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um álbum composto por 15 canções: 14 originais e uma versão que faz da música um manifesto sobre o Brasil de hoje, as paisagens, a comida, a música e até a realidade política e social.

Jorge Prendas, um dos fundadores das Vozes da Rádio, começa por apresentar o primeiro single: "Não vou engolir". "Sou filho de dois amazonenses, de Manaus, tenho mais família no Brasil do que em Portugal e dois primos com menos de 54 anos, saudáveis, que morreram de Covid. Isto marcou-me. Nunca escrevo pela negativa, mas sei o que não quero para ao Brasil. Há um Brasil que eu não quero, eu e as Vozes da Rádio que assinaram este tema comigo, o MPB4 que é um grupo fundamental da história da música brasileira e o Paulo Coelho de Castro e o Luís Gabriel, todos forma unânimes no sentimento daquilo que não querem para o Brasil."

"Brasil", o novo disco das Vozes da Rádio. Reportagem de Rute Fonseca com sonorização de Jorge Guimarães Silva 00:00 00:00

"Brasil" é o título do novo álbum, que conta com a participação de 14 artistas brasileiros.

"Este disco é um olhar de gente do lado de cá sobre o Brasil sobre uma viagem que fiz em 2018, e é também um olhar sobre o Brasil da geografia, da culinária e a realidade do Brasil hoje, social, cultural e política."

"Samba da sexta-feira" é outra das músicas do novo álbum. "Este é o outro lado, este disco foi feito com músicos brasileiros também. Esta música está nos antípodas do Não vou engolir, é um tema que anuncia o sábado, anuncia o sextou que abre porta ao fim de semana."

O novo álbum das Vozes da Rádio, "Brasil", é apresentado no dia 8 de outubro, num concerto na Casa da Música do Porto.