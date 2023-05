Vozes, na plateia, de migrantes que contam histórias, em Concerto.

© Pedro Jafuno

São as vozes, mas também as histórias, as dúvidas, as certezas, os documentos, a espera, a expectativa. São os migrantes que Tiago Cadete foi ouvir, os migrantes latino americanos, em Portugal e em Espanha, na Catalunha.

São pessoas de vinte anos ou de de sessenta e poucos, que estão em Portugal ou na Catalunha, em Espanha ou há dois meses ou há mais de vinte anos. Tiago Cadete recorre a um dispositivo de colunas colocadas na plateia e o publico no palco, e o título diz tudo, Concerto.

Ouvir quem, raramente é ouvida, ficar ali em conjunto a ouvir vozes que se ouvem a partir da plateia, quase como se fosse o coro grego, ou como ouvir rádio em conjunto, numa certa ideia de telefonia.

Um concerto de vozes de 20 migrantes latino-americanos que moram em Alcobaça, Pombal e

Granollers, na Catalunha.