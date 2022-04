Zeca Mendonça: o assessor de todos os líderes

O percurso do histórico assessor do PSD pode agora ser conhecido no News Museum, em Sintra. Três anos depois da morte de José Luís Mendonça Nunes, a exposição inaugurada esta sexta-feira é a homenagem a uma figura" muito especial da vida política portuguesa", sublinha Luís Paixão Martins, "estando do lado invisível da comunicação política e, o mais notável, tendo sido assessor de 17 presidentes".

Foram 45 anos de dedicação ao partido, os dois últimos ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, na Casa Civil do Palácio de Belém. Citando as palavras do Presidente da República, "tão cedo não haverá ninguém como ele".

Zeca Mendonça foi assessor de 17 líderes do PSD 00:00 00:00

"O Zeca era uma caixinha de surpresas"

"Quem é o homem em segundo plano em todas as fotografias e porquê é que importa falar sobre ele?" A pergunta é feita por Joana Reis, curadora da exposição e jornalista de política da TVI, no curto filme em que podemos ver alguns excertos de depoimentos de antigos líderes do PSD.

"Uma verdadeira instituição do PSD", diz Aníbal Cavaco Silva, "uma das pessoas mais próximas da perfeição", assegura Luís Marques Mendes ou, ouvindo Luís Felipe Menezes, "se me perguntassem duas figuras marcantes do PSD, eu diria Francisco Sá Carneiro e o Zeca Mendonça".

É Francisco Sá Carneiro que o leva para o gabinete de imprensa. Zeca Mendonça, como era conhecido José Luís Mendonça Nunes, já era funcionário do PPD desde 1974, onde começa por ser segurança.

"Era muito destemido", recorda Joana Reis, que retém, nesta passagem de segurança a assessor, o retrato de um homem sempre pronto "a abrir caminho". Era um contador de histórias, de "como era antes, como se fazia campanha, como se dava a volta". Para a jornalista, o Zeca Mendonça era "inigualável, nunca conheci ninguém assim"

Na pele de curadora da exposição, o espaço do News Museum é o lugar certo para homenagear a pessoa. "Os assessores de imprensa são normalmente esquecidos, mas o Zeca tinha amigos em toda a parte, era elogiado da esquerda à direita, esta exposição é para que se saiba que existiu esta pessoa."

Joana Reis é a curadora da exposição sobre Zeca Mendonça no News Museum 00:00 00:00

"Detestar o PSD e gostar do Zeca Mendonça"

Não foi preciso muito para Joana Reis convencer Luís Paixão Martins a acolher a ideia. "O entusiasmo dela convenceu-me e o Zeca é uma figura especial e notável da vida política portuguesa." Por um lado, o criador do News Museum destaca "o lado invisível que ele representava na construção da comunicação política, muitas vezes o lado mais interessante", por outro "ser referenciado muito positivamente pelas várias direções e pelos líderes, mas também da parte daquele público difícil que acompanha a atividade do PSD e que são os jornalistas. Como alguém dizia, os jornalistas conseguiam detestar o PSD e gostar do Zeca Mendonça".

O fundador da LPM, consultora de comunicação, recorda o tempo em que foi responsável pelo marketing da primeira campanha presidencial de Cavaco Silva à Presidência da República, numa altura em que o presidente do PSD era Luís Marques Mendes, para confirmar a lealdade e o profissionalismo de Zeca Mendonça: "A candidatura era independente, eu tinha uns objetivos em relação à atividade comum entre os dois na campanha, e o Zeca Mendonça tinha outros, e dentro da maior simpatia, consideração, cordialidade, ele fez o que quis. De facto, ele não estava lá para me ajudar, estava lá para fazer o que entendeu que devia ser a posição do Presidente do partido."

Luís Paixão Martins é também responsável pela construção da atual maioria absoluta de António Costa, depois de ter ajudado na campanha em que José Sócrates conquistou a primeira maioria absoluta do PS. "Nas três campanhas tive papéis diferentes, o meu contributo foi trazer uma certa determinação para que as campanhas pudessem atingir um conjunto de grupos de eleitores mais abrangente, fora da base eleitoral tradicional, de partida." E quando a campanha acaba, cada um vai à sua vida, "a relação é independente e limpa."

Ao contrário de Zeca Mendonça, Luís Paixão Martins não fica nas fotografias, mas soma resultados. Mesmo estando reformado, com um dedo no Twitter e um pé entre Monfortinho e Lisboa.

Luís Paixão Martins recorda a importância da figura de Zeca Mendonça 00:00 00:00

A exposição "Zeca Mendonça: o assessor de todos os líderes" é inaugurada esta tarde em Sintra, às 18h00. O evento será liderado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estando confirmada a presença de muitas das principais figuras do partido que conviveram de perto com Zeca Mendonça, como Francisco Pinto Balsemão, Manuela Ferreira Leite, Luís Marques Mendes, Luís Montenegro, Jorge Moreira da Silva, Carlos Moedas, José Luís Arnaut e Carlos Coelho.