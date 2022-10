Zoo Story, ecutar uma história com gestos

© Filipe Ferreira

Zoo Story é uma peça de Edward Albee que Marco Paiva pega e transcreve para língua gestual portuguesa. Num lugar que começou por ser no zoo de Nova Iorque, duas pessoas encontram-se. Peter e Jerry, na ideia inicial era um jardim, mas agora é noutro lugar qualquer onde é preciso chegar a um entendimento naquilo que todos falamos.

Em cena duas pessoas que só falam em língua gestual portuguesa, dois atores que vestem estas duas personagens. Dois homens que nesta história, agora encenada por Marco Paiva, são um homem e uma mulher.

Sentados na sala, os espetadores, tentam esta forma de se relacionarem, é o teatro a descobrir outros meios, outras formas de comunicar. Todos os espetadores funcionam como se fosse uma personagem.

Fazer-se entender, com a palavra a estar ali nas mãos, sim é teatro e é possível, a palavra feita em gestos, embora também haja legendas em português escrito no painel de legendas inserido no cenário e audiodescrição.

Edward Albee escreveu este encontro involuntário entre dois homens, que neste caso como já escreveu disse é entre, um homem e uma mulher, e a Jerry que morre, no final, é agora a ficção que morre em cena, mas ficará esta maneira comunicar, que poderemos encontrar, outras formas de conversarmos.

Zoo Story, na Sala Estúdio do Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa e fica de quarta a sábado às 19h30 e ao domingo às 16h30. Ainda até 23 de outubro.