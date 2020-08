Zoomarine tem 29 anos: "Começamos com 120 animais, hoje temos 1600"

© DR

Apesar das restrições atuais, com uma capacidade reduzida a 30% devido à pandemia, o Zoomarine não quis deixar de comemorar o seu aniversário. Abriu portas no dia 3 de agosto de 1991 e, desde essa altura, tem crescido muito.

"Começamos com sete hectares, hoje estamos quase nos 40 hectares, tínhamos à volta de 40 espécies e 120 animais, hoje temos 1.600. Uma equipa que tinha à volta de 150 pessoas, hoje, se fosse um ano tradicional no Verão, chegaríamos às 550", conta Élio Vicente.

Um pandemia que marca os 29 anos do Zoomarine. Reportagem de Maria Augusta Casaca. 00:00 00:00

O parque aquático inovou e é uma referência na conservação da natureza, na ciência e educação em Portugal. Foi o primeiro delfinário português, o primeiro parque oceanográfico dedicado à vida e preservação dos oceanos e o primeiro a criar um centro para reabilitação de animais aquáticos. Também aqui nasceu o primeiro golfinho (no mundo) graças a inseminação artificial voluntária.

O biólogo marinho e diretor de relações externas do Zoomarine lembra que ali têm vivido muitos animais que já têm deixado descendência, com filhos e netos. E há também casos especiais, como o golfinho Sam que veio dos Estados Unidos e foi durante muitos anos o embaixador do parque.

"Esse golfinho, quando morreu com quase 51 anos, era o golfinho macho mais velho da sua espécie e hoje tem filhos e filhas, bem como netos e netas no Zoomarine", revela.

Mas se o Sam já desapareceu, ainda por ali anda a Estela. "É um falcão fêmea", explica Élio Vicente. "Tem 22 anos e no selvagem vive habitualmente cinco a sete anos."

Élio Vicente acredita num futuro mais sorridente para o Zoomarine. 00:00 00:00

" Está reformada, só voa se e quando lhe apetece", brinca.

Em 2021, nos 30 anos do Zoomarine, Élio Vicente, só espera que tudo seja diferente. "Estou confiante que daqui por um ano olhemos para 2020 e digamos: 'Que ano idiota que aquilo foi.'"

O biólogo marinho acredita que as três décadas sejam comemoradas com saltos de golfinhos, muita alegria e público a aplaudir.