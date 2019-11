Black Friday: alertas e conselhos essenciais para evitar burlas e maus negócios

Black Friday é já na próxima sexta-feira © Adelino Meireles/Global Imagens

A Black Friday está a chegar e com ela a loucura das compras. O dia de descontos nas lojas, esta sexta-feira, pode ser vantajoso para comerciantes e consumidores, mas acarreta alguns riscos. Em declarações à TSF, Rita Rodrigues, representante da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) deixa três conselhos para evitar burlas e maus negócios:

Planear o que comprar - "Em vez de ir ao sabor das propostas", aproveite a data para adquirir produtos de que precisa ou antecipar as compras de Natal;

Não comprar 'às cegas' - Esteja atento às características e condições do produto e verificar se tem garantia;

Comparar preços - A associação de defesa do consumidor disponibiliza uma ferramenta para este efeito. Basta pesquisar o produto pretendido através do URL (link para a loja online) e a DECO indica se é uma boa compra através de um semáforo (verde, caso se trate de um bom negócio; amarelo, para produtos cujos preços atuais exibam pouca diferença em relação aos 30 dias precedentes; vermelho, quando o preço do produto já esteve mais baixo no passado). Pode consultar aqui este comparador de preços .

A Deco acompanha há vários anos as promoções de Black Friday e verificou que a Lei dos Saldos e das Promoções é sistematicamente violada: Não são raros os casos em que as lojas e marcas que aumentam os preços de um determinado produto um ou dois dias antes da data para depois anunciar um grande desconto.

Também a GNR já deixou um alerta especial para compras seguras na internet:

Comprovar que a loja online é real - Se não conhece a loja em causa deve procurar mais informações sobre a mesma na internet, nomeadamente se dispõe de endereço físico, número de telefone;

Desconfie sempre - Se é bom demais para ser verdade... pode mesmo não ser. Esteja especialmente atento a "ofertas demasiado atrativas, promoções imperdíveis e valores muito abaixo do mercado";

Comprovar que a loja é segura - Não disponibilize dados bancários nem pessoais a estranhos,mantenha o antivírus do computador atualizado e faça compras em páginas seguras (endereço deve começar por https://);

Vigie o seu dinheiro - Nos dias depois da compra fique atento ao seu extrato bancário.

Adotada em Portugal e muitos outros países, a tradição da Black Friday começou nos Estados Unidos. Os comerciantes aperceberam-se que muitas pessoas faziam as suas compras de Natal no dia depois do feriado de Ação de Graças e começaram a aproveitar pata escoar stocks, descendo os preços.

O tráfego - nas ruas e nas lojas - ficava de tal forma intenso que, segundo reza a história, terá sido a própria polícia a batizar o dia de Black Friday (sexta-feira negra).