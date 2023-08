Freguesias recebem 4,3 milhões de euros para compensar despesas de 2020 no combate à pandemia

© Orlando Almeida/Global Imagens

Quase 800 freguesias vão receber 4,3 milhões de euros para compensar as despesas que realizaram em 2020 no âmbito do combate à pandemia de Covid-19, anunciou esta sexta-feira o Governo.

Num comunicado, o Ministério da Coesão Territorial informou que foi assinado o despacho que autoriza os apoios financeiros, mediante a celebração de contratos-programa, a 763 freguesias do continente e a 32 das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que representam 26% do total das freguesias.

No total, as 795 freguesias vão receber quase 4,3 milhões de euros do Programa Apoiar Freguesias para ressarcir despesas que realizaram em 2020, para conter e limitar a pandemia de Covid-19.

O programa comparticipa a 100% gastos das freguesias com equipamentos e dispositivos médicos, equipamentos de proteção individual, testes, análises laboratoriais e outros meios de diagnóstico, medicamentos, assistência de emergência a população vulnerável, ações de sensibilização e sinalização relativas à prevenção da doença e ações de desinfeção e disponibilização de desinfetantes.