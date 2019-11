Maior parte das contratações públicas são ajustes diretos. 80% têm apenas um concorrente

57% dos contratos públicos de 2018 foram feitos por ajuste direto © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Cerca de seis em cada dez contratos públicos de 2018 foram feitos por ajuste direto. A conclusão é de um estudo da Informa D&B sobre contratação pública em 2018, que mostra que no ano passado houve 2.960 entidades públicas a lançar contratos no valor total de 6,8 mil milhões de euros. Deste valor, os ajustes diretos são responsáveis por 1,8 mil milhões de euros (27%). A análise revela ainda que 80% dos contratos, correspondentes a 55% do valor contratado global, têm apenas um concorrente.

No relatório "As empresas que vendem ao Estado", a Informa D&B escreve ainda que os municípios são responsáveis por 31% do valor total, seguidos das grandes empresas públicas, responsáveis por 26%. Somados, os contratos destas duas áreas valem 3,9 mil milhões de euros.

Nos municípios, a construção e obras representam quase metade do montante, enquanto nas grandes empresas públicas o destaque é a aquisição de serviços e equipamentos de saúde. A Administração Central contratou 23% deste valor. A construção e a saúde representam 47% do valor total.

Do lado do perfil dos concorrentes, houve 31.370 entidades contratadas (públicas e privadas), que incluem 20 mil empresas de todas as dimensões. Estas representam 96% do valor contratado total, enquanto as restantes 10 mil são sobretudo do setor social, empresários em nome individual, particulares e empresas com sede no estrangeiro, representando apenas 4% do total).

As grandes empresas registam mais contratos e de valor mais elevado, com um valor médio de 5,9 milhões de euros por companhia. As empresas de menor dimensão têm menos contratos e de valor menor.

Os contratos públicos valem 5% do volume de negócios das companhias que vendem ao Estado. Esta dependência é no entanto maior no setor das obras, no qual os negócios com o Estado representam, em média, 21% da faturação das companhias. Metade (51%) das marcas faz apenas um contrato por ano.

O estudo recorreu aos dados publicados no portal Base relativos a contratos celebrados em 2018 e publicitados até junho de 2019.

O setor público foi responsável por 96% do valor dos contratos públicos no ano passado, com os restantes 4% a serem adjudicados pelo setor social e privado (caso de algumas empresas privadas criadas para satisfazer interesses gerais da população em áreas como a água, energia ou transportes).