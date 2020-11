A banca no pós-Covid-19 em debate na Money Conference

António Horta Osório, CEO do Lloyds Bank, volta a marcar presença na Money Conference © Álvaro Isidoro©Global Imagens

Que desafios se avizinham para o setor da banca na era pós-covid-19? A banca vive momentos decisivos em termos de governance, ao mesmo tempo que enfrenta a grave crise provocada pela pandemia. E, nunca como hoje, a transparência e boas práticas foram tão relevantes.

Com o tema "A Banca no Pós-Covid-19", a TSF e o Dinheiro Vivo, em parceria com a EY e com o apoio da Iberinform e da Sage, voltam a organizar a Money Conference, evento que conta com a participação dos cinco grandes banqueiros do Millennium BCP, Novo Banco, CGD, BPI e Santander.

Como serão os próximos tempos para o setor e quais os desafios e oportunidades que se adivinham são questões que vão estar em debate na sexta-feira, 20 de novembro, e poderão ser seguidos em direto nos sites do Dinheiro Vivo e da TSF.

António Horta Osório, CEO do Lloyds Bank, volta a marcar presença na Money Conference que, este ano, terá a nota de abertura a cargo de Mário Centeno, governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças.

Ainda antes da sessão de encerramento haverá espaço para uma keynote, assegurada por Jan Bellens, EY Global Banking & Capital Markets Sector Leader, com o tema "as tendências para o setor bancário" no pós-pandemia.

Poderá acompanhar a conferência em direto em tsf.pt e dinheirovivo.pt, a partir das 8h45.