Desconfiança dos consumidores diminui em outubro, revelam dados do INE

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), que esta quinta-feira divulga o "Inquérito de Conjuntura às Empresas e Consumidores" o indicador relativo aos consumidores permanece num patamar relativamente próximo nos últimos três meses, mas situando-se ainda significativamente abaixo dos níveis pré-pandemia.

dados INE © TSF

Por outro lado, "O indicador de clima económico continuou a aumentar, de forma mais moderada nos últimos dois meses. Em outubro, os indicadores de confiança aumentaram na Construção e Obras Públicas, no Comércio e nos Serviços, tendo estabilizado na Indústria Transformadora", destaca o INE.

O aumento do indicador de confiança dos Consumidores em outubro "resultou do contributo positivo de todas as componentes, perspetivas sobre a evolução futura da situação económica do país, da situação financeira do agregado familiar e da realização de compras importantes e opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar", sublinha.

Outro indicador é o índice de confiança da Construção e Obras Públicas que "recuperou entre julho e outubro, depois de registar em junho o mínimo desde janeiro de 2017. A recuperação do indicador nos últimos quatro meses resultou do contributo positivo de ambas as componentes, apreciações sobre a carteira de encomendas e perspetivas de emprego".

dados ine © TSF

A melhoria do indicador de confiança da Construção e Obras Públicas verificou-se nas três divisões, "Promoção Imobiliária e Construção de Edifícios", "Engenharia Civil" e "Atividades Especializadas de Construção".