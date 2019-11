A Moey! quer ser o seu banco... dentro de uma app

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Uma aplicação para telemóveis feita em Portugal que a Caixa de Crédito Agrícola espera também ser uma forma de se renovar e chegar a um público urbano e mais jovem. Bem vistas as coisas, a Moey! não é uma Fintech, uma startup financeira de tecnologia, mas anda lá perto.

Trata-se de uma app, que dá acesso a um cartão multibanco e a uma conta num banco, com tudo isso a nascer a partir do telemóvel.

Mas há muito mais para ver e fazer dentro da Moey! e tudo isto sem custos para o cliente.

Essa foi uma das formas de os atrair, a outra tem a ver com a inovação. A app foi a primeira a suportar o sistema de pagamento da Apple, o Apple Pay e tem uma forte integração com o MB Way.

Mas há mais a caminho da app. Com a Moey! já é possível fazer pequenas poupanças sempre que se faz uma compra. Numa próxima versão vai ser possível perceber o andamento dessa poupança, e se é preciso poupar mais (ou onde) para conseguir chegar a um determinado valor dentro do prazo.