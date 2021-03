"A probabilidade de haver uma extensão de moratórias é reduzida", avisa Centeno

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno © AFP

Horas depois de o Parlamento ter aprovado na generalidade o projeto do PCP que prevê a extensão das moratórias por mais seis meses, o governador do Banco de Portugal deixa um aviso sério. Em entrevista à TVI 24, Mário Centeno alerta que a probabilidade da extensão das moratórias bancárias é reduzida.



"As consequências de uma moratória que não está enquadrada nas orientações da autoridade europeia para os bancos tem alguns aspetos gravosos para os bancos e para os próprios clientes. A probabilidade de haver uma extensão é reduzida, mas essa porta, esse trabalho não está fechada", afirmou o governador



Mário Centeno sublinha que o país foi "dos primeiros a implementar as moratórias" para fazer face à crise pandémica, mas está a ser "dos últimos a sair".