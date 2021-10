A receita do Estado cresce 5,1% em setembro

© Manuel Almeida / EPA

Por José Milheiro 26 Outubro, 2021 • 17:41

De acordo com o gabinete do Ministro das Finanças, João Leão, este crescimento "acompanha a retoma da atividade económica associada ao desconfinamento".

Os últimos dados da Direção Geral do Orçamento mostram que "a receita fiscal cresceu 4,4% ajustada de efeitos extraordinários, tais como os diferimentos originados pelos planos prestacionais".

Já "as contribuições para a Segurança Social cresceram 6,7% ajustadas dos planos prestacionais, em resultado do lay-off ter em 2021 suportado 100% dos salários, ao contrário do que aconteceu em 2020, e em resultado da evolução positiva do mercado de trabalho, assente na eficácia das medidas de apoio", argumenta o Ministério das Finanças.

O Gabinete de João Leão destaca ainda que o défice melhorou em 677 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado, mesmo assim no fim do terceiro trimestre o défice do estado ultrapassa os 4634 milhões de euros.

Por outro lado, os apoios às famílias e empresas atingiu 4996 milhões de euros, o que supera em mais de 40% a despesa total realizada no ano 2020, que foi de 3546 milhões de euros.