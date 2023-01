"Veremos uma melhoria" em 2023." Recessão não vai bater à porta da zona Euro, acredita Mário Centeno

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno © Lusa

Mário Centeno explicou em Davos (Suiça) que no ano passado "a economia não nos parou de surpreender trimestre a trimestre e teremos uma boa surpresa na primeira metade deste ano".

"Veremos uma melhoria ao longo de 2023", diz Mário Centeno; para quem a pandemia, a guerra na Europa e a crise na energia fazem com que a recuperação na Europa não seja tão rápida como noutras geografias mas o que mais preocupa o Governador do Banco de Portugal são os níveis de confiança.

A Europa ainda não recuperou do choque de fevereiro do ano passado com a invasão da Ucrânia pela Rússia, embora o mercado de trabalho esteja a conseguir dar uma boa resposta com pleno emprego em muitas economias.

Assim, o trabalho é continuar a combater a inflação. "Vamos continuar a baixar a inflação porque esse é o nosso mandato", de levar a inflação na zona Euro para a casa dos 2%.

Por outro lado, Mário Centeno compara esta crise com a crise da dívida soberana e diz que agora "as empresas estão mais bem preparadas com níveis de poupança mais relevantes". A questão agora é tratar do problema geopolítico que a Europa tem dentro das suas fronteiras.

Para defender uma solução para a Guerra Mário Centeno vai buscar um verso de John Lennon, apresentado pelo Governador do BdP como um filósofo britânico. O Governador pede à semelhança de John Lennon: "Give peace a change".