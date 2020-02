Abanca compra 95% das ações do EuroBic. Isabel dos Santos de saída

Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente do Abanca, Teixeira dos Santos, presidente do EuroBic, e Francisco Botas, conselheiro delegado do Abanca assinam o acordo © DR

Por Rui Polónio 10 Fevereiro, 2020 • 11:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Abanca já comunicou ao Banco de Portugal ter chegado a acordo para a compra de 95% das ações do EuroBic, revelou a instituição espanhola num comunicado de imprensa, sem, no entanto, divulgar os valores do negócio, o qual conduz à saída da empresária angolana Isabel dos Santos.

"O Banco de Portugal foi informado em detalhe dos termos da operação", pode ler-se no mesmo comunicado.

No entanto, fica claro que a compra inclui os 42,5% de Isabel dos Santos, bem como os 37,5 controlados por Fernando Teles, parceiro da empresária angolana.

O acordo está agora sujeito à aprovação por parte das autoridades reguladoras.

No mês passado e na sequência do Luanda Leaks, Isabel dos Santos já tinha renunciado aos direitos de voto e o EuroBic tinha anunciado que a empresária tinha decidido sair da estrutura acionista.

Em Portugal, o Abanca tem uma rede de 71 balcões e 500 funcionários, resultado da compra do Deutche Bank no país.

De resto, o banco espanhol tem vindo a seguir uma estratégia de crescimento assente em aquisições. Em 2017, adquiriu o Popular Servicios Financieros e, no ano seguinte, além da a unidade de banca de retalho do Deutsche Bank, em Portugal, e, em Espenha, comprou ainda o Banco Caixa Geral filial da Caixa Geral de Depósitos.

Agora, prepara-se para adquirir as 184 agências do EuroBic, com uma estrutura que conta com 1482 trabalhadores.

Notícia atualizada às 11h41.