Abertura de lojas às 6h30? Autarcas de Matosinhos e Gaia criticam grupo Jerónimo Martins

Os autarcas acreditam que as decisões individuais podem colocar em risco o espírito das regras do confinamento

A Câmara de Matosinhos, no distrito do Porto, já decidiu que o comércio, nos dois próximos fins de semana, só pode abrir depois das 8h para evitar ajuntamentos, seja no interior ou exterior dos estabelecimentos comerciais. A presidente da Câmara, Luísa Salgueiro, critica a decisão do grupo Jerónimo Martins de abrir as lojas Pingo Doce às 6h30, considerando que existe um aproveitamento inaceitável das regras de restrição à circulação de pessoas.

Ainda na quarta-feira, Eduardo Vítor Rodrigues, o presidente da Câmara de Gaia que é também o presidente da Área Metropolitana do Porto, pedia ao Governo que se pronunciasse sobre os horários de abertura das superfícies comerciais nestes dois fins de semana, criticando decisões individuais que podem colocar em risco o espírito das regras do confinamento a partir das 13h.

Já a Câmara do Porto diz manter a serenidade enquanto espera uma decisão do Conselho de Ministros.

O Conselho de Ministros está reunido, esta quinta-feira, e espera-se que no briefing final possa existir algum tipo de esclarecimento por parte do Governo quanto à abertura dos hipermercados nos próximos dois fins de semana.

Entretanto a TSF voltou a contactar o grupo Jerónimo Martins e aguarda resposta.