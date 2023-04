Abril arranca com novas tarifas: luz e gás mais baratos a partir deste sábado

© Photo by Diz Play on Unsplash

Não é brincadeira de 1 de abril. A partir deste sábado existem novos preços a entrar em vigor, com descidas nos custos da eletricidade e no gás. Resta ainda esperar pelo efeito da isenção de IVA nos bens de primeira necessidade.

O corte efetivo do IVA por produto pode ser reduzido e traduzir-se apenas em escassos cêntimos, o que requer atenção redobrada sobre os preços dos alimentos, quando se for às compras ao supermercado ou mercearia, a meados do mês, que é quando vai entrar em vigor a medida que isenta de imposto sobre o valor acrescentado de cerca de 40 alimentos: desde a carne ao peixe, ao leite, algumas frutas, legumes e cereais.

Para já, de acordo com o último barómetro mensal da Deco, o preço do cabaz de compras é agora de 225,99 euros, o que significa mais 16,71% face a igual período do ano passado.

A carne subiu 45 cêntimos, o peixe mais 60, as mercearias mais 93 cêntimos. Descidas só se verificaram nos laticínios (menos 7 cêntimos), nos congelados (menos 39 cêntimos) e a mais expressiva foi nas frutas e legumes: na ordem dos 2,11 euros.

Abril também traz reduções nas faturas da luz e do gás.

As tarifas reguladas na eletricidade vão baixar em média 3%, ou seja, uma redução de 5 euros por MhW que vai abranger, pelo menos, os cerca de 988 mil clientes registados no início do ano no mercado regulado, que representam cerca de 7,5 por cento do consumo total.

O regulador, a ERSE, até dá exemplos:

Para o consumo médio mensal de um casal sem filhos com potência contratada de 3.45 KiloAmperes, o custo deverá descer 1,02 euros por mês para uma fatura média de 36,62 euros.

Já no consumo médio mensal de um casal com dois filhos e potência contratada de 6.9 KiloAmperes, deverá descer 2,83 euros por mês, para uma média de 92,43 euros.

Quanto ao mercado liberalizado, a redução dependerá de cada comercializador.

Sobre o custo do gás natural o Governo estima uma redução entre 15 a 27%.

A EDP comercial anunciou um novo preçário a partir deste mês, com uma descida média de 20% na fatura de clientes residenciais, ou seja, entre 4 e 33 euros.

Também a Galp fez saber que desce 27% o preço da tarifa do gás natural, a par da redução de 15% no preço médio de eletricidade. Na prática, significa uma poupança média na ordem dos 6,48 euros por mês para os clientes no primeiro escalão do gás natural.

* Notícia atualizada às 11h14