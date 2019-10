"Absolutamente injustificável." Deco denuncia aumento de comissões cobradas pela CGD

Clientes junto a balcão da Caixa Geral de Depósitos © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

A Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor considera incompreensíveis os aumentos nas comissões da Caixa Geral de Depósitos e vai denunciar a situação junto do Banco de Portugal.

Esta quarta-feira, os clientes do banco foram avisados de que os preços vão mudar a partir de janeiro de 2020. Trata-se do segundo aumento em cerca de seis meses.

Em declarações à TSF, o economista Nuno Rico afirma que estas alterações aos preços "não são razoáveis e são absolutamente injustificáveis".

Esta medida vai penalizar os reformados, mas há, no entanto, clientes especiais que vão ter um bónus de 30%. Nuno Rico lembra, contudo, que existe uma recomendação do Banco de Portugal para que os custos das contas à ordem não dependam do rendimento financeiro do cliente. "Iremos contactar o supervisor para dar a entender que não compreendemos esta decisão."

Nuno Rico, da Deco, denuncia que a medida contraria uma recomendação do Banco de Portugal 00:00 00:00

A Caixa Geral de Depósitos vai deixar de estar entre as cinco instituições financeiras que disponibilizam de forma gratuita a conta dos serviços mínimos bancário. Os clientes vão passar a pagar uma comissão de 4,80 euros, a que acresce 4% de imposto de selo.

Noutros serviços também sobem os valores a pagar pelos depositantes: na chamada Conta Caixa "S" com bonificação, a anuidade sobe quase 5 euros, passando a custar 38,40 euros por ano; para quem usa cheques, cada carteira de 11 passa a custar 20 euros; e quem vai ao banco levantar dinheiro ao balcão, em vez dos atuais 2.75 euros, passam a pagar 3 euros.

Também a utilização do MB WAY também sofre uma atualização. A folha de comissões da Caixa Geral de Depósitos já regista 15 cêntimos de comissão, embora o banco nunca tenha cobrado este valor; agora a Caixa Geral de Depósitos aponta para o pagamento de 85 cêntimos sempre que se faça uma transferência através da aplicação MB WAY. Isentos ficam apenas ficam os jovens com menos de 26 anos.