"Acima do objetivo." Portugal "tem tido redução de 17% no consumo de gás"

Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente e da Ação Climática © Estela Silva/Lusa

Por Lusa 28 Fevereiro, 2023 • 16:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, disse esta terça-feira que Portugal tem tido uma redução de "17% do consumo de gás", salientando tratar-se de um objetivo "acima" do que estava definido a nível europeu.

"Foi recentemente publicado [relatório da Direção-Geral de Energia e Geologia], Portugal tem tido uma redução de 17% do consumo de gás e, portanto, acima daquilo que era objetivo e que estava definido a nível europeu", disse Duarte Cordeiro.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática falava aos jornalistas após a união entre as futuras estações da Estrela e Santos, com o final das escavações, no túnel do metropolitano de Lisboa, num total de cerca de 1300 metros.

Duarte Cordeiro lembrou que em Portugal a redução do consumo de gás resulta "não só das medidas voluntárias aplicadas", mas também do plano que o país "pode implementar", frisando a importância dessa mesma redução.

"No ano passado tivemos dificuldades associadas por termos tido seca, tivemos uma necessidade extraordinária de produção de eletricidade por gás. Este ano temos um bocadinho menor dependência relativamente à produção de eletricidade com gás, uma vez que tivemos possibilidade de ter chuvas e que permitiram encher grande parte das nossas barragens", apontou.

De acordo com o relatório da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) sobre redução da procura de gás em Portugal para o período agosto de 2022 -- janeiro de 2023, o consumo de gás em Portugal cifrou-se em 2,59 mil milhões de metros cúbicos, menos 16,7% do que a média dos mesmos meses dos cinco anos anteriores.

O compromisso geral dos países europeus foi cortar em 15% o consumo de gás no período de agosto de 2022 a março de 2023. Portugal negociou com Bruxelas uma revogação para que seja aceite uma redução de apenas 7%, considerando o facto de o país depender fortemente das centrais de ciclo combinado alimentadas a gás para as necessidades do sistema elétrico.