Acompanhe aqui a 1.ª edição dos Prémios Notáveis Agro Santander 2020

A TSF, o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias e o Santander organizam, na quinta-feira, a 1.ª edição dos Prémios Notáveis Agro Santander 2020, uma iniciativa com o objetivo de reconhecer e premiar as empresas e empresários agrícolas pelo seu trabalho de desenvolvimento e inovação na área.

Estes prémios estão divididos em cinco categorias: inovação tecnológica, sustentabilidade, empreendedorismo, exportação e jovens agricultores.

A 2.ª Conversa Solta, com o empreendedorismo como tema, decorrerá no Work Café Santander, nas Amoreiras, e terá como oradores João Mendes Borga, coordenador da Rede Nacional de Incubadoras (RNI) e diretor da StartUP Portugal, João Pedro Borges, diretor do CEI - Centro de Empresas Inovadoras, Luís Mesquita Dias, diretor geral da Vitacress Portugal e Rita Sousa Uva, do Gabinete Agroalimentar do Santander.

O debate, moderado pelo jornalista Nicolau Santos, será transmitido em direto nos sites tsf.pt, dn.pt e jn.pt a partir das 09h30.