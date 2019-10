Por TSF 24 Outubro, 2019 • 08:16 Partilhar este artigo Facebook

Programa do Palco Hovione (palco principal)

08h50 Sessão de abertura

Daniel Proença de Carvalho, Chairman do Global Media Group

António Mexia, CEO da EDP

Vasco de Mello, Presidente da Brisa

Daniel Traça, Dean da Nova SBE

Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais

João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Ação Climática

Mensagem de António Guterres, Secretário-geral das Nações Unidas, ao Portugal Mobi Summit

10h00 Filomena Cautela, Host do Portugal Mobi Summit 2019, apresenta programa da cimeira

10h10 A Era da Eletricidade - Mudança em Alta Rotação

Keynote

Vera Pinto Pereira, CEO da EDP Comercial

10h25 AYR - Are You Ready? Pitch da app AYR, token do PMS2019

Pedro Gaspar, Future Business Technology Director do CEiiA

10h40 Hydrogen, playing a key role for mobility, and energy transition towards a Sustainable Society

Keynote e entrevista em palco

Katsuhiko Hirose, Professor Convidado do International Institute for Carbon Neutral Energy Research da Kyushu University

Entrevista com João Tomé, Jornalista do Dinheiro Vivo e Coordenador do DN_Insider

11h10 Coffee Break & Networking

11h40 Os Seguros no Novo Ecossistema de Mobilidade

Keynote

Rogério Campos Henriques, Vice-Presidente da Fidelidade

11h55 Estratégia Nacional de Mineração na Era da Eletrificação da Economia

Keynote

Mário Guedes, Associate da FIRMA e Ex-Diretor-Geral de Energia e Geologia

12h10 Mobilidade e as Smart Cities do Futuro

Painel de Debate

Eva Britt Isager, Diretora do Departamento de Ambiente na Cidade de Bergen

Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais

João Azevedo Coutinho, Presidente da Via Verde

Catarina Selada, Diretora do City Lab do CEiiA

Moderador: Rosália Amorim, Diretora do Dinheiro Vivo

13h00 Pausa

14h00 Startup Elevator Pitches

14h30 MaaS e a Utopia das Cidades sem Carros

Keynote

Sonja Heikkilä, Especialista em MaaS (Mobility as a Service) e Mobility Service Designer no Skoda Auto Digilab

15h00 O Futuro do Transporte Público Rodoviário

Painel de Debate

Johan Van Ieperen, Solution Director Public Transport & Sustainability do PTV Group

José Silva Rodrigues, Secretário-geral do Grupo Barraqueiro

Christian Lessing, CEO do Daimler Truck & Bus Tech and Data Hub

Rui Fernandes, CEO e Co-Founder da BusUp

Moderador: Catarina Carvalho, Diretora Executiva do Diário de Notícias

15h45 Smart Cities e a Sustentabilidade como Serviço

Painel de Debate

José Pedro Rodrigues, Vereador da Mobilidade, Transportes e Proteção Civil da Câmara Municipal de Matosinhos

Rui Rei, CEO da Cascais Próxima

Pedro Gaspar, Future Business Technology Director do CEiiA

Moderador: Manuel Molinos, Diretor-adjunto do Jornal de Notícias

16h15 Coffee Break & Networking

16h40 Seamless Connectivity in a Nomadic World

Keynote

Charles Landry, Co-curador do Portugal Mobi Summit 2019

16h50 Last Mile, Mobilidade Suave

Painel de Debate

Haya Drouidri, Senior Manager Government Partnerships da Bird

Felix Petersen, Diretor-geral da CIRC Portugal

Tiago Silva Pereira, CEO da WYZE

Pedro Machado, Assessor do Vereador Miguel Gaspar da Câmara Municipal de Lisboa

Moderador: Lina Santos, Editora Online do Diário de Notícias

17h20 The Future of Mobility

Keynote

Scott Corwin, Global Future of Mobility Leader da Deloitte

17h35 O Papel da Telemática na Compreensão do Comportamento ao Volante no Presente, Rumo a uma Mobilidade mais Segura no Futuro

Keynote

Aldo Monteforte, Founder e CEO da The Floow

17h45 Solving the Cooperation Paradox in Urban Mobility

Keynote

Joël Hazan, Managing Director & Partner da BCG

18h00 Os Transportes Públicos Gratuitos são a Resposta?

Painel de Debate

Jorge Delgado, Secretário de Estado das Infraestruturas do XXI Governo

Christophe Reuter, Diretor do Departamento de Planeamento Estratégico de Mobilidade do Ministério da Mobilidade e Obras Públicas do Grão-Ducado do Luxemburgo

Miguel Pinto Luz, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais

Moderador: Arsénio Reis, Diretor da TSF

18h45 Entrega do Prémio "Startup do Ano PMS 2019"

Gustavo Monteiro, Administrador Executivo da EDP

João Borga, Diretor da Startup Portugal e Coordenador da Rede Nacional de Incubadoras

Afonso Camões, Administrador do Global Media Group

19h00 Sessão de Encerramento com Filomena Cautela, Host do Portugal Mobi Summit 2019

Veja ainda tudo o que se passa no Auditório João Talone:

Programa do palco no Auditório João Talone:

10h40 Novas Tendências na Logística e Distribuição

Painel de Debate

Pedro Pinto, Business Development Director da eCooltra

Paulo Silva, Diretor de I&D, Produção e Logística dos CTT

José António Reis, Diretor-Geral da DHL Portugal

Moderador: Diogo F. Nunes, Jornalista do Dinheiro Vivo

A Mobilidade na Assistência Técnica (Field Service)

Apresentação

André Calixto, Partner da NextBITT

Sessão Deloitte

Why is Portugal Shaping the Future of Mobility?

Abertura com

Miguel Eiras Antunes, Global Smart Cities & Local Government Leader da Deloitte

14h35 - 15h35

Invest in Portugal, Export from Portugal

Pedro Mourisca, CEO da Via Verde

António Coutinho, Administrador da EDP Comercial

Duarte Ferreira, Global Business Development da Efacec

Tomás Almeida, Business Strategy & Public Affairs Manager da Schréder Hyperion

Massimo Senatore, Managing Director da BMW Portugal

Moderador: Diogo Santos, Future of Mobility Partner da Deloitte Portugal

15h35 - 16h15

Mobility in Portugal - a Case Study at a Global Scale

Miguel Pinto Luz, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais

Miguel Gaspar, Vereador da Mobilidade e Segurança da Câmara Municipal de Lisboa

Scott Corwin, Future of Mobility Leader da Deloitte

Moderador: Miguel Eiras Antunes, Global Smart Cities & Local Government Leader da Deloitte

Os desafios energéticos e ambientais da produção de hidrogénio

Sessão de Q&A com

Katsuhiko Hirose, Professor na Kyushu University

João Gaspar, Diretor do Departamento de Micro e Nano Produção do INL

Moderador: João Tomé, Jornalista do DV e Coordenador do DN_Insider

Encontre aqui tudo sobre a Portugal Mobi Summit