Acordo dos pilotos da TAP em risco de chumbar

O acordo de emergência que o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) alcançou com a administração da TAP estava em risco de chumbo pelos associados da organização sindical, apurou a TSF junto de várias fontes conhecedoras do processo.

Os pilotos iam reunir em Assembleia Geral neste sábado para votar o documento mas a reunião foi entretanto adiada para dia 26.

A rejeição do entendimento foi um cenário admitido como provável por várias fontes próximas do processo contactadas pela TSF. Do ponderado "há sinais de que poderá chumbar" ao taxativo "vai chumbar", foram várias as expressões usadas para descrever as previsões, todas negativas, para a votação do acordo.

O entendimento alcançado entre a administração e a organização sindical dita que, a troco de cortes maiores nos vencimentos (atingem 50%, na parte dos ordenados que exceda 1330 euros em vez de 25% aplicados a partir de 900), seja reduzido o número de despedimentos (a companhia começou por apontar para a saída de quase 460 trabalhadores, mas a negociação com o SPAC reduziu esse número para cerca de duas centenas, acompanhado de transferências para a Portugália).

E estes são dois dos pontos que têm gerado mais discórdia na classe. Os cortes, garante uma das fontes contactadas pela TSF, podem chegar a milhares de euros, e a possibilidade de haver transferências descritas como "forçadas" para a PGA também está a ser mal recebida, assim como o modelo das rescisões amigáveis, que pelo que contam estas fontes, prevê o pagamento das indemnizações em prestações ao longo de vários anos. As condições para a aposentação também estão a causar mal estar.

Na semana passada, a administração da companhia fez saber que se o acordo for chumbado será de imediato aplicado o chamado regime sucedâneo, que na prática retoma as condições apresentadas pela empresa antes da negociação com o SPAC. Essas condições implicam a saída dos tais 460 pilotos (em vez de 200), e cortes de 25% na fatia do vencimento que exceder 900 euros (em vez de 50% a partir de 1330).