Acordos na TAP. Cortes apenas para salários acima dos 1330 euros

Vários sindicatos da TAP já chegaram a acordo com a empresa. O entendimento mais recente envolve o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos. Em declarações à TSF, o dirigente José Sousa revela que este acordo prevê um corte nos salários apenas para rendimentos acima dos 1330 euros.

"Aceitámos uma redução da massa salarial para os quatro anos, materializada da seguinte forma: nos anos de 2021, 2022 e 2023, uma redução de 25%. No ano 2024, essa redução desce para 20%." A redução incide apenas na parte do rendimento que excede os 1330 euros (dois salários mínimos nacionais), o que diminui para menos de metade o efeito dos 25%. José Sousa garante que o documento visa várias situações possíveis. "Incluímos uma cláusula no nosso contrato temporário que diz que, para conseguir o ajustamento da força de trabalho, a empresa colocará à disposição dos trabalhadores as medidas voluntárias, nomeadamente cessação amigável do contrato de trabalho, pré-reformas, reformas antecipadas, licenças sem vencimento e rescisão por mútuo acordo, além de part-time e trabalho a tempo parcial", explica o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos.

O acordo deixa ainda alguns aspetos suspensos, como "a evolução das carreiras profissionais, que ficam suspensas durante quatro anos". Ao fim dos quatro anos, o tempo decorrido será contado. Novas anuidades não acontecerão nos próximos quatro anos, acrescenta José Sousa.

O acordo entre a TAP e o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação Civil e Aeroportos prevê uma redução de salários entre 20% e 22%. Também os pilotos já chegaram a acordo com a companhia aérea: estão previstos cortes salariais de 50% já este ano, reduzindo progressivamente até 35%, em 2024. No total, oito sindicatos já chegaram a acordo com a TAP. Falta ainda o Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil, um dos maiores da companhia.

