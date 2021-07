ACT esclarece que trabalhadores têm falta justificada para tomarem à vacina

© AFP

Por TSF 23 Julho, 2021 • 22:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridades para as Condições do Trabalho (ACT) esclarece que a falta ao trabalho para receber a vacina contra a Covid-19 "é justificada e não determina a perda de retribuição".

Esta é uma resposta a uma questão colocada à TSF depois das centrais sindicais terem denunciado relatos de trabalhadores que se queixam de ter sido impedidos de tirarem o dia para receber a vacina.

A ACT justifica esta posição com base "nos termos do artigo 249.º n.º 2 al. d) e do art.º 255.º n.º 1, ambos do Código do Trabalho"

"O empregador está obrigado a promover a vacinação gratuita dos trabalhadores e a obedecer às recomendações da DGS, não podendo impor qualquer encargo aos trabalhadores, conforme decorre do artigo 15.º, n.º 12 da Lei n.º 102/2009, na redação atual", acrescenta a ACT, que esclarece ainda que não recebeu qualquer queixa relativa a estes episódios.