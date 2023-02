O administrador do grupo hoteleiro Vila Galé, Gonçalo Rebelo de Almeida © Leonardo Negrão / Global Imagens

O administrador do grupo hoteleiro Vila Galé, Gonçalo Rebelo de Almeida, defende que é importante que haja uma revisão da estratégia para a TAP. Entrevistado no programa da TSF e Dinheiro Vivo "A Vida do Dinheiro", o responsável diz que o turismo precisa de um projeto de transporte aéreo sólido e consistente.

"Não tenho nenhuma convicção profunda [relativamente ao futuro dono], a minha preocupação é que existam boas infraestruturas aeroportuárias, boas companhias aéreas a operar para Portugal, fiáveis, credíveis, sólidas, e um número de ligações alargado. Se for com a TAP é com a TAP, se for com a Lufthansa ou com a Ibéria, que seja", argumenta Gonçalo Rebelo de Almeida.

Já sobre o novo aeroporto para Lisboa, Gonçalo Rebelo de Almeida critica o tempo de espera para uma decisão, acrescentando que já foram ultrapassados os prazos desejáveis.

"Vai haver um momento em que teremos mais procura do que capacidade de receber. É preciso tomar a decisão o mais rapidamente possível", defende o administrador do grupo hoteleiro Vila Galé.

O responsável considera ainda que a Jornada Mundial da Juventude que Portugal vai acolher em agosto é uma boa oportunidade para o país atrair mais turistas para o futuro, por isso tem de ficar uma boa imagem.

"As pessoas estão muitas vezes focadas só nos dias do evento e não é tanto a receita ou o resultado dessa semana isoladamente. Tipicamente, o mês de agosto já é bastante forte no turismo, os hotéis já registam elevadas taxas de ocupação mesmo nas zonas de cidade. A grande vantagem deste evento, como de outros, são os efeitos indiretos que podem trazer para o futuro em termos de projeção do país e do efeito mediático", acrescentou.