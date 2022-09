Aeroporto em Santarém ou Alcochete? "Ficamos satisfeitos" mas é preciso "rapidez" na decisão

© Photo by Philip Myrtorp on Unsplash

Por Rui Cid com Carolina Quaresma 24 Setembro, 2022 • 13:41

O presidente da comunidade intermunicipal da Lezíria do Tejo pede rapidez na decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa. Santarém, a localização que agora passa também a estar em cima da mesa, faz parte deste conjunto de municípios. Em declarações à TSF, Pedro Miguel Ribeiro congratula-se com a decisão de estudar a hipótese

de Santarém e também de Alcochete, concelho vizinho de Benavente e que faz parte da comunidade, mas quer o assunto bem analisado.

"É importante perceber variadíssimos estudos. Obviamente que nós faremos o nosso "lobi" positivo para que, numa situação de igualdade com outros locais e outras regiões, ele pudesse ser feito aqui, mas esse "lobi" só faz sentido se efetivamente criarem as condições de escolha que possam ser apropriadas. Os estudos de impacto ambiental e os acessos têm importância, e mais do que isso, o tempo, porque tudo isto se mede hoje não em quilómetros, mas em tempo. Ficamos satisfeitos de poderem estar a ser estudadas duas localizações na nossa região", afirma.

Pedro Miguel Ribeiro, também presidente da câmara municipal de Almeirim, pede também rapidez na decisão.

"Todos nós já percebemos que é fundamental para o país termos um novo aeroporto, que possa dar resposta àquilo que são as necessidades do país em termos turísticos e não só, porque a questão não é só turismo, é de muita gente que viaja em trabalho e precisa de ter essa resposta. Andamos há 50 anos a discutir o novo aeroporto, o que interessa é que os estudos se façam o mais depressa possível para que quem tenha de decidir esteja em condições de decidir. Nós entendemos que a nossa região é prioritária, mas queremos ver os vários estudos que são necessários", acrescenta.

O primeiro-ministro, António Costa, revelou na sexta-feira que a cidade de Santarém também vai ser estudada como um dos possíveis locais para o novo aeroporto que servirá Lisboa, em conjunto com Montijo, Alcochete e outras possíveis soluções.

Questionado sobre se seria uma hipótese, António Costa revela que "essa é uma das soluções que irão entrar na avaliação", afirmando que não queria entrar em mais pormenores.

Além de Montijo, Alcochete e Santarém, poderá haver outros locais estudados: "Acolhemos uma sugestão do PSD de que a própria comissão, se assim o entender, possa proceder à avaliação de outras soluções que considere tecnicamente fundamentais."

O primeiro-ministro e o presidente do PSD, Luís Montenegro, anunciaram terem chegado a um entendimento quanto a uma metodologia para avançar com um novo aeroporto e que a avaliação ambiental estratégica deverá estar completa dentro de um ano.