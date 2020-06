AHETA receia falta de turistas ingleses no Algarve este verão

O presidente da AHETA espera que o verão seja bom para o negócio © Luís Forra/Lusa

Presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve espera que mesmo que se confirme, esta decisão seja temporária e sublinha que o sul do país esteve à margem dos grandes surtos

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) receia a falta de turistas ingleses durante o verão, depois de a BBC avançar que Portugal está excluído da lista de países para onde os ingleses podem viajar, de férias, sem serem obrigados a fazer quarentena quando regressam ao Reino Unido.

O presidente da AHETA, Elidérico Viegas, espera que mesmo que se confirme, esta decisão seja temporária e sublinha que o sul do país esteve à margem dos grandes surtos de Covid-19.

"Estávamos todos convictos que essa situação não se iria verificar. Se, porventura, se vier a verificar e se o Algarve ficar de fora desse corredor aéreo, pensamos que isso poderá ser alterado brevemente, no prazo de uma semana, mas não deixará de ter obviamente consequências para o turismo nacional e, sobretudo, para o turismo do Algarve", explicou à TSF Elidérico Viegas.

Elidérico Viegas espera que, depois dos últimos meses, o verão seja bom para o negócio e lembra que o Algarve conta com os turistas portugueses.

"Estamos confiantes para o verão, sobretudo para os meses de julho e agosto. Como é sabido, nesses meses o maior número de turistas é português, quer em número de pessoas quer em número de dormidas, e este ano sabemos que muitos cidadãos nacionais não irão de férias para o estrangeiro", acrescentou o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.