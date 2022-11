Alcochete, Santarém, Montijo ou Alverca? Debate sobre localização do novo aeroporto vai "abordar várias soluções"

Francisco Assis, presidente do CES © Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

A localização e construção do novo aeroporto de Lisboa sobe esta terça-feira a debate numa conferência organizada pelo Conselho Económico e Social (CES) e o jornal Público. À TSF, o presidente do CES, Francisco Assis, diz que a escolha deste tema faz todo o sentido, até porque se perspetiva um eventual entendimento nesta matéria entre governo e PSD, e acrescenta ainda que a discussão vai abordar todas as soluções já conhecidas.

"Vamos abordar questões ligadas às várias soluções que são preconizadas, vamos ter um painel muito importante em que vão ser apresentados as várias soluções existentes, aquelas que foram acolhidas pelo Governo e que passam por Alcochete, Santarém ou Montijo, mas vamos também ouvir pessoas que continuam a defender a solução da Ota ou pessoas que defendem a solução de Alverca. Entendemos que devemos alargar esse campo das propostas, porque todas essas propostas existem e é vantajoso que participem ativamente nesta discussão pública. O objetivo é o CES ter uma participação ativa no sentido de dinamizar o espaço público de discussão nacional", explica à TSF Francisco Assis.

Francisco Assis sublinha a importância da articulação entre a localização do novo aeroporto de Lisboa com a ligação entre os sistemas rodoviário e ferroviário. "É uma questão de extrema importância."

De fora, fica um outro debate: a regionalização. "A questão da regionalização é de outra natureza, não penso que tenha diretamente a ver com este assunto, é um outro debate que pode e deve fazer-se, mas não está diretamente articulado com este do aeroporto."

Francisco Assis admite a publicação de um livro sobre esta iniciativa e as suas principais conclusões. Ainda assim, reforça que o importante é retomar um espaço público de debate sobre os grandes dossiers do país.

A escolha da localização para o novo aeroporto de Lisboa deverá ser conhecida no final do próximo ano.