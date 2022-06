Alcochete vai ser o novo aeroporto de Lisboa, mas só em 2035. Montijo será provisório de apoio à Portela

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

O Governo decidiu avançar com uma nova solução aeroportuária para Lisboa, que passa por avançar com o Montijo para estar em atividade no final de 2026 e Alcochete e, quando este estiver operacional, fechar o aeroporto Humberto Delgado.

Segundo o Ministério das Infraestruturas, o plano passa por acelerar a construção do aeroporto do Montijo, uma solução provisória para responder ao aumento da procura em Lisboa, complementar ao aeroporto Humberto Delgado, até à concretização do aeroporto em Alcochete, que aponta para 2035.

Num primeiro momento, o executivo decidiu não adjudicar a avaliação ambiental estratégica do novo aeroporto de Lisboa ao consórcio COBA/Ineco, e entregou ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) essa avaliação. O estudo, com o prazo de um ano, vai procurar uma solução aeroportuária para Lisboa.

Fonte do gabinete de Pedro Nuno Santos, as taxas aeroportuárias da ANA vão suportar a totalidade do modelo de construção, com 600 milhões de euros para as duas pistas que devem compor o aeroporto do Montijo.

O crescimento do aeroporto da Portela está descartado por falta de ambiente político em Lisboa que permita acertar mais movimentos, incluindo os noturnos, nesta infraestrutura.