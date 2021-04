Alfredo Casimiro destitui presidente da Groundforce

© Lusa (arquivo)

Alfredo Casimiro destituiu Paulo Neto Leite da presidência da Groundforce. A decisão foi tomada numa reunião do Conselho de Administração na noite desta segunda-feira e surge na sequência de notícias que deram conta que o CEO da empresa de manutenção estaria a negociar com o governo sem o conhecimento do acionista privado, tendo mesmo avançado com a possibilidade de ficar com a posição de Casimiro na companhia.

O acionista privado escreve em comunicado que houve uma total quebra de confiança do Presidente do Conselho de Administração acrescentando que a destituição do presidente da empresa "justifica-se por um conjunto de situações que configuraram uma violação grave dos deveres de lealdade", pelo que "os acionistas entenderam que a confiança no até aqui CEO foi ferida de morte e que este não tem condições para conduzir os negócios sociais da empresa ou para se envolver na procura de soluções sustentáveis para a Groundforce".