Allianz Trade passa a ser dona da COSEC

Por Ana Maria Ramos 25 Fevereiro, 2023 • 12:20

A operação está ainda sujeita às aprovações regulamentares, incluindo em matéria de concorrência, e deverá estar concluída no primeiro semestre de 2023, mas já foi confirmada em comunicado da empresa.

A Allianz Trade vai mesmo adquirir a participação de 50% que o Banco BPI tem na COSEC.

Após a conclusão desta operação, a gigante francesa da área do seguro de crédito vai passar a deter 100% da companhia portuguesa.

A COSEC - Companhia de Seguro de Créditos, S.A foi fundada em 1969 mas depois constituiu-se como uma "joint-venture", de 50/50, entre a Allianz Trade e o Banco BPI em 2007e foi assumindo a liderança neste segmento de mercado.

De acordo com Loeiz Limon-Duparcmeur, administrador financeiro (CFO) do Grupo e Membro do Conselho de Administração da Allianz Trade, responsável pelas áreas de Finanças e Gestão de Investimentos, citado no comunicado, " esta é uma grande oportunidade de negócio e um novo passo na nossa estratégia de crescimento que nos permitirá reforçar a nossa presença no Sul da Europa".

Além desta operação, a COSEC e o BPI vão renovar a sua parceria, assinando um novo acordo de distribuição no momento da conclusão da transação, o que para Pedro Barreto, membro do conselho de administração e da comissão executiva do BPI, " vai fortalecer ainda mais a cooperação entre o banco e a Allianz Trade na distribuição de seguros de crédito às empresas. Adianta ainda neste comunicado, que " o objetivo é continuar a ajudar as empresas a negociar com confiança, tanto em Portugal como nos mercados mundiais".

A Allianz Trade assume-se como líder mundial em seguros de crédito e especialista reconhecida nas áreas de caução, cobranças, crédito comercial estruturado e risco político, com uma média e análise de mudanças na solvência de mais de 80 milhões de empresas.

Sediada em Paris, a companhia francesa está presente em 52 países com 5.500 trabalhadores. E o ano passo registou um volume de negócios consolidado de 3,3 mil milhões de euros, com as transações comerciais globais seguradas a representar 1057 mil milhões de euros em exposição.