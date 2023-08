Altice disponível para conversar com Governo diz que compromisso com país "reflete-se em números"

© Patricia de Melo Moreira/AFP

O compromisso da Altice "em Portugal e o investimento que faz no país reflete-se em números", disse esta sexta-feira à Lusa fonte oficial, salientando a disponibilidade para conversar com todos os 'stakeholders', entre os quais o Governo.

Na quinta-feira, o ministro das Infraestruturas, João Galamba, afirmou que se encontrará em breve com a presidente executiva (CEO) e nova 'chairman' da Altice e, posteriormente, com o fundador do grupo para discutir os principais investimentos em Portugal.

Contactada pela Lusa sobre o assunto, fonte oficial da dona da Meo afirmou que "o compromisso da Altice com Portugal e o investimento que faz no país reflete-se em números" e "obviamente que a disponibilidade para conversar com todos os parceiros e 'stakeholders' [partes interessadas] - sendo o Governo um 'stakeholder' especialmente relevante - é, como sempre foi, total".

A mesma fonte deu conta dos dados que ilustram o compromisso da Altice no mercado português.

Por exemplo, "de 1,7 milhões de casas, expandimos a rede de fibra ótica para 6,3 milhões de casas, ou seja 85% das casas do país tem tecnologia de última geração, o que coloca Portugal no pelotão da frente a nível europeu e mundial", aponta, referindo que a Altice Portugal é "a empresa portuguesa com maior investimento em R&D [investigação & desenvolvimento] (361 milhões de euros nos últimos cinco anos) e com o maior número de patentes registadas a nível europeu".

Além disso, "multiplicámos por cinco o volume de negócios da Altice Labs, exportando para mais de 60 países e fazendo chegar tecnologia 'made in' Portugal aos quatro cantos do mundo, a mais de 300 milhões de pessoas, com um volume de exportação que ascende os 300 milhões de euros", prosseguiu a mesma fonte.

Em termos de 5G, "somos o operador que cobre o maior número de municípios com esta nova geração tecnológica, tangibilizando o nosso compromisso de proximidade a todo o território nacional" e, na indústria de cabos submarinos, "temos um conhecimento e 'know how' únicos, que tem possibilitado a escolha para a amarragem dos principais cabos submarinos internacionais em Portugal, ao invés de outros países europeus", sublinhou.

Recordou ainda que a Altice Portugal é "o operador dos grandes eventos nacionais", apontando o mais recente, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se realizou no início deste mês.

"Somos igualmente um dos maiores empregadores do país e no próximo mês de setembro iremos acolher 130 novos 'trainees' das melhores universidades do país, número que triplicamos desde 2021" e, em termos de desempenho operacional e financeiro, "somos consecutivamente, a nível nacional, o operador mais sólido em termos de 'performance', e a nível internacional somos 'Tier 1' ao nível dos principais indicadores de performance operacional", referiu.

Ou seja, "os factos e dados acima mencionados comprovam o nível de compromisso que temos tido e mantemos com o país, com os nossos clientes e com os nossos colaboradores", rematou a mesma fonte.

Na quinta-feira o ministro das Infraestruturas disse aos jornalistas que o Governo tem "neste momento, a reunião marcada com a CEO [presidente executiva da Altice Portugal] e 'chairman' da Altice" e que depois falarão com o acionista principal.

"Falaremos rapidamente", acrescentou.

À margem de uma visita às oficinas da CP em Contumil, no Porto, João Galamba adiantou que é com os investimentos que o Governo está preocupado, nomeadamente, o 5G e 'data center' e "não com processos judiciais".

"Numa altura de investimentos importantes, e termos mantido este diálogo com todas as empresas, é importante aferir do grau de compromisso da Altice sobretudo nestas áreas", afirmou.