Altice volta a alertar para "risco" de prazo curto para migração da TDT

Altice rejeita prazo para migração da TDT © Altice Portugal

Por Carolina Rico 17 Dezembro, 2019 • 07:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Altice reitera que não concorda com o calendário imposto pela Anacom para a transição de frequências da Televisão Digital Terrestre (TDT).

A operadora que gere a rede TDT garante que já tem condições para iniciar a mudança em fevereiro, na data indicada pelo regulador. No entanto, não se compromete com o final da operação em junho de 2020, que considera demasiado apertada.

Em comunicado enviado às redações, a Altice defende que deve ser feita uma reavaliação dos prazos, tendo em conta a forma como a substituição de equipamentos que está em marcha.

Encurtar os prazos para a transição é uma má decisão, alerta a Altice, afirmando que será a ANACOM a assumir as responsabilidades de alguma coisa correr mal. A Altice, pode ler-se no documento, "rejeita qualquer tentativa de responsabilização por parte do Regulador relativa a incumprimento de calendário em virtude dos imensos alertas que ao longo do tempo foi prestando a este e à tutela".

A empresa sugere o início da transição em fevereiro de 2020 e a conclusão cinco meses depois: "o único [prazo] possível e operacionalmente responsável".

"Qualquer outra abordagem que, nesta fase, implique um encurtamento do calendário apresentado pela Altice Portugal comporta um nível de risco que não é de forma alguma aceitável e pelo qual a Altice Portugal não se pode em caso algum responsabilizar", reitera a empresa.

Segundo a proposta já avançada anteriormente pela Altice, este prazo inclui a perspetiva de entrega dos novos equipamentos nos próximos quatro meses, e um período de substituição de cinco meses e meio.

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) anunciou em 8 de outubro a decisão do plano de desenvolvimento da migração da rede de televisão digital terrestre (TDT) para libertar a faixa dos 700 MHz, essencial para o arranque do 5G (quinta geração), e o respetivo calendário a ser cumprido pela Meo.

O calendário de migração aprovado pelo regulador prevê que as alterações dos emissores que compõem a rede de TDT comecem entre a terceira semana de janeiro e a primeira semana de fevereiro e terminem em 30 de junho de 2020.