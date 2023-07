Altos funcionários da Altice alvo de busca

© Eric Piermont/AFP (arquivo)

Está em marcha uma grande operação da Autoridade Tributária e do procurador Rosário Teixeira do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, por suspeitas de crimes de falsificação, branqueamento de capitais e fraude qualificada. Os alvos são alguns dos mais altos responsáveis da Altice, avançou a CNN Portugal.

De acordo com a mesma fonte, as buscas decorrem na Quinta no Gerês de Armando Pereira, um dos donos do grupo, e na sede empresa em Portugal, em Lisboa.

A Altice já confirmou, em comunicado, que "foi uma das empresas objeto de buscas" e que "encontra-se a prestar toda a colaboração" solicitada.