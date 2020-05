Ana Abrunhosa "deixa de ser ministra" se não conseguir descontos nas antigas SCUT

Ana Abrunhosa garante que "vai conseguir aquilo que prometeu" © Mário Cruz/Lusa

A ministra da Coesão Territorial garantiu esta tarde no Parlamento que "vai cumprir o que prometeu" em relação aos descontos nas portagens das antigas SCUT no interior do país. Durante uma audição da Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local e depois de ter sido questionada pelo deputado do PSD Carlos Peixoto sobre um eventual abandono da medida que tinha anunciado na sequência da atual pandemia, Ana Abrunhosa deixou claro que a promessa é para cumprir ou abandonará o Governo.

"Nas portagens, temos o dossier pronto para enviar para as Finanças. E digo-lhe, Sr. deputado, esta ministra vai conseguir aquilo o que prometeu. Senão, deixo de ser ministra", asseverou a ministra da Coesão Territorial. E de regresso ao tema uma hora mais tarde durante a audição, Ana Abrunhosa salientou que o calendário previsto "vai ser cumprido".

"Temos todo o trabalho que a lei exige feito, isso demorou meses - é uma coisa muito pesada administrativamente -, mas esta semana irá para as Finanças. E portanto mantemos o calendário de aplicar a redução (do preço das portagens) durante o terceiro trimestre", assegurou.

