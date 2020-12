ANA Aeroportos admite que falta coordenação nos testes Covid a quem chega

A ANA Aeroportos espera ainda esta terça-feira melhorar os procedimentos © Miguel A. Lopes/Lusa

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 22 Dezembro, 2020 • 13:22 Partilhar este artigo Facebook

A ANA aeroportos espera que haja, durante o dia desta terça-feira, mais reforço e capacidade de articulação entre o SEF, a PSP e o laboratório que nos aeroportos está a realizar testes à Covid-19 aos passageiros que chegam do Reino Unido e que não fizeram o teste antes de embarcar.

Numa nota enviada à TSF, a empresa esclarece que está a trabalhar com as autoridades para melhorar as condições e diminuir o desconforto dos passageiros.

A chegada de passageiros sem teste Covid-19 ao aeroporto de Faro, de forma massiva, causou constrangimento e maior demora nos procedimentos.

Uma fonte da ANA explicou à TSF que a situação mais complicada se verificou no aeroporto de Faro, onde, ao contrário do Porto e de Lisboa, não está ainda implementado o sistema de realizar sistematicamente testes aos passageiros.

Em Lisboa têm sido sobretudo feitos testes aos voos provenientes dos países africanos.

Durante o dia de segunda-feira, de acordo com a ANA, ao aeroporto de Faro chegaram muitos passageiros sem o teste feito no local de origem. Já à noite o laboratório que realizou os testes à Covid-19 reforçou os meios, colocando três funcionários a trabalhar.

