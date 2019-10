ANA tenta aumentar taxas no aeroporto de Lisboa acima da inflação

A Autoridade Nacional de Aviação Civil impediu o aumento das taxas proposto para o aeroporto de Lisboa © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Por Nuno Guedes 04 Outubro, 2019 • 07:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ANA - Aeroportos de Portugal fez uma proposta para aumentar acima da inflação as taxas a cobrar em Lisboa no próximo ano. A suspensão do processo de aumento das taxas para 2020 foi noticiada esta quarta-feira porque a proposta da ANA não cumpria aquilo que está escrito no contrato de concessão assinado com o Estado.

Pub Pub

A decisão foi da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), determinando que a ANA terá de apresentar uma nova proposta.

Pub Pub

O jornalista Nuno Guedes explica a decisão da Autoridade Nacional de Aviação Civil 00:00 00:00

O problema está relacionado com a alínea do contrato com o Estado que impede que as taxas no aeroporto de Lisboa subam se os preços aqui praticados não ficarem 15% acima do que acontece num grupo de outros aeroportos comparáveis a Lisboa.

Fonte oficial da ANAC explica à TSF que quando as taxas em Lisboa se enquadram na anterior situação (como é o caso), o aumento anual não pode ir além da taxa de inflação prevista, algo que não aconteceu na proposta apresentada pela empresa que gere o aeroporto e que ia além do indicador que resume o aumento médio dos preços no país.

A ANA tem agora 10 dias úteis para responder à ANAC e mudar a proposta tarifária para o aeroporto de Lisboa. Até lá, o processo de consulta das taxas para 2020 está suspenso.

A TSF sabe que a média da proposta de subida apresentada para Lisboa foi muito superior à inflação esperada.