"Andamos há 50 anos a discutir a questão do aeroporto e isto é irracional"

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva

O ministro da Economia, António Costa Silva defendeu esta segunda-feira, em Sines (Setúbal), que Portugal não se pode converter "num país da indecisão", referindo-se à discussão em torno da localização do novo aeroporto internacional de Lisboa.

"Acho que não podemos converter-nos num país da indecisão. Andamos há 50 anos a discutir a questão do aeroporto e isto é completamente irracional. Quando olhamos para as variáveis que têm maior impacto no desempenho da economia portuguesa, a conectividade aérea é uma delas", afirmou.

O ministro da Economia e do Mar falava, em Sines, durante a conferência "Fora da Caixa", iniciativa organizada pela Caixa Geral de Depósitos com o objetivo de debater as oportunidades oferecidas pela economia portuguesa, com o foco no setor energético e na localização estratégica de Sines.

Na sua intervenção, e em resposta a uma questão sobre o debate em torno do aeroporto internacional de Lisboa, Costa Silva defendeu que tudo o que se possa fazer "para reforçar a nossa conectividade aérea é importante" e alertou que "a decisão tarda" e "é fulcral para o desenvolvimento da economia portuguesa".

"Este debate não só já está atrasado, já está datado, mas o que é importante é nós termos a capacidade, além de identificar os problemas, tomar decisões para os resolver. Acho que é uma decisão que tarda e é fulcral para o desenvolvimento da economia portuguesa", realçou.

Questionado sobre o potencial de Sines no atual contexto europeu, o governante considerou este polo industrial e portuário "um caleidoscópio de oportunidades" e definiu que, até ao fim desta década, o Porto de Sines "pode ser um grande porto de mercadorias".

"Sines pode ser um dos maiores portos de mercadorias da Europa e quiçá do mundo. Temos hoje em Sines um potencial de manuseamento de cerca de 2.3 milhões de contentores. A expansão que existe vai dar-nos quatro milhões de contentores muito brevemente e, até 2030, com o novo cais, vamos ter capacidade em Sines de manusear oito milhões de contentores", salientou.

No entender de Costa Silva, Sines poderá também vir a ser "o porto do 'green shipping'", devido às "exigências cada vez maiores sobre o tipo de combustíveis usados pelos navios" impostas pela Autoridade Marítima Internacional e, para tal, projetos ligados ao "hidrogénio, amónia verde e metanol" vão "ser essenciais".

"E, quando olhamos para os investimentos, excluindo o investimento público, hoje estão mapeados em Sines cerca de 17 mil milhões de euros de investimento. Um é para o polo da logística, para o porto, para a extensão do cais, cerca de mil milhões, mas temos 3,5 mil milhões de euros de investimento em Sines que estão programados nos cabos submarinos e nos centros de tratamento de dados", sublinhou.

Para o ministro da Economia, Sines pode também ser "uma plataforma da transformação energética do país e da Europa", destacando os investimentos nas energias renováveis "dos 'players' tradicionais" como a Galp, EDP e Repsol, e de novos investidores como a Madoqua Power2x e a Iberdrola "com o aço verde" no complexo industrial de Sines.

"O potencial das energias renováveis que está aqui é extraordinário. Se conseguirmos colmatar e coligar todas estas valências isto pode ser realmente transformador. E as manifestações de investimento estão a existir, alguns destes projetos já estão a avançar e espero que, do ponto de vista do licenciamento, da resposta da administração pública, da interação com as várias autoridades, que as coisas funcionem bem", advertiu.