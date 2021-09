Antiga PSA de Mangualde volta a fabricar carros no final desta semana

© Miguel Pereira da Silva / Global Imagens (arquivo)

A antiga PSA de Mangualde, agora Stellantis, vai retomar a produção de automóveis na sexta-feira. A fábrica fechou para férias a 30 de julho e devia ter recomeçado a trabalhar três semanas depois, a 23 de agosto, mas por falta de componentes a produção nunca chegou a arrancar. O mesmo aconteceu com a Autoeuropa.

A fábrica de automóveis de Mangualde volta a laborar depois de amanhã, confirmou à TSF fonte da empresa.

Telmo Reis, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Norte, e funcionário da empresa, explica que esta paragem já não é nova na unidade de Mangualde.

"Na parte dos chips e componente eletrónicos, a PSA tem tido grande dificuldade. Já aconteceu no passado e voltou a acontecer no pós-férias. A fábrica vai arrancar no dia 3, sexta-feira, e vão arrancar os três turnos", declara, acrescentando que não há qualquer garantia de que a unidade fabril não volte a encerrar por falta de componentes.

"De momento vamos arrancar sexta-feira, para a semana vamos continuar a laborar e esperemos nós que não volte a acontecer esta quebra de produção por falta de componentes", afirma.

A antiga PSA de Mangualde tem 900 operários, divididos por três turnos.

Nestas férias prolongadas, uns optaram por recorrer ao banco de horas e outros ao lay-off, num regime pago a 80%.

Telmo Reis lamenta esta perda de rendimento para os trabalhadores e defende que o grupo Stellantis devia garantir a totalidade dos ordenados aos funcionários, como fazem outras empresas do ramo.

"Quem está a pagar isto tudo são os trabalhadores. Com a bolsa de horas ficamos a dever dias à casa e quem está em lay-off só recebe 80% do vencimento", critica, salientando que os funcionários da Autoeuropa têm garantida a totalidade do ordenado.

"Nos últimos quatro anos a empresa sempre teve lucros, por uns míseros trocos poderia muito bem assegurar 100 por cento do vencimento, como há muitas empresas a assegurar", conclui o sindicalista e funcionário da antiga PSA.</p>

O centro de produção de Mangualde da Stellantis produz modelos comerciais ligeiros para a Peugeot, Citroën e Opel.</p>