António Mexia: "Onde quer que estejamos, este caminho só se faz se houver cooperação"

O tempo é de mudança e o ponto de partida são as alterações climáticas. António Mexia, CEO da EDP foi direto ao assunto, lançando o tema para o arranque da cimeira internacional Portugal Mobi Summit, que começou esta manhã no campus da Nova SBE, em Carcavelos: "Como vamos viver nas cidades e como nos vamos movimentar é a interrogação que está em cima da mesa." E a mobilidade assume um papel central, tendo em conta que só o setor dos transportes representa 25% das emissões totais.

"Sabemos onde queremos chegar, o que temos de descobrir é qual o caminho que vamos seguir", adverte António Mexia, ressalvando a importância de não só atingir as metas de descarbonização para as próximas décadas, como também de ultrapassá-las com o recurso à investigação e tecnologias. A EDP, aliás, está "há mais de uma década comprometida" com este desafio, procurando uma "visão holística", que integra vertentes de negócios, sociais e ambientais. "O trabalho começa pela liderança do exemplo e da cooperação pelas causas comuns."

O debate - defende o CEO da EDP - envolve um conjunto alargado de empresas, de comunidades, de centros de investigação, de parceiros públicos e privados, de governos e de cada um dos habitantes deste planeta. "Esta é uma luta diária e é sobretudo uma luta de todos", conclui o presidente executivo da EDP, salientando que os dois dias em que o Mobi Summit decorre serão oportunidades únicas para trocar ideias, refletir e debater sobre as novas formas de negócios que têm de colocar a sutentabilidade do planeta na linha da frente de todos os desafios a superar: "Onde quer que estejamos, este caminho só se faz se houver cooperação e capacidade legislativa para não travar a inovação", remata António Mexia, ressalvando que Portugal tem sabido fazer o caminho para a transição energética.