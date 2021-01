Apenas três empresas portuguesas cotadas em bolsa têm uma liderança feminina

© Aaron P. Bernstein/Getty Images/AFP

Por Lusa 26 Janeiro, 2021 • 13:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal está em 13º. lugar no 'ranking' que analisa a percentagem de mulheres em lugares de gestão de topo num grupo de 16 países com empresas cotadas no STOXX Europe 600, revela um estudo hoje divulgado.

Segundo o Gender Diversity Index 2020 (GDI), que analisa a representatividade de género nos conselhos de administração e nos cargos executivos das maiores empresas europeias, apenas três (25%) empresas portuguesas cotadas (CTT, Jerónimo Martins e F. Ramadas Investimentos) têm uma liderança feminina.

Com uma pontuação de 0,44 no Índice de Diversidade de Género, que permite comparar países e empresas, esta pontuação é 0,12 pontos abaixo da média europeia e 0,30 pontos abaixo do 'ranking' dos 45 melhores países.

Portugal tem uma pontuação inferior à média em quase todos os indicadores do índice, com pontuações especialmente baixas para a percentagem de mulheres com cargos executivos de gestão (14%) e mulheres em comités (21%), mais de 15% atrás do país com a pontuação mais alta.

O estudo refere ainda que nenhuma das empresas analisadas em Portugal tem uma diretora executiva feminina e que 6% das empresas têm uma mulher no Conselho de Administração.

Apenas três (25%) empresas portuguesas - CTT, Jerónimo Martins e F. Ramadas Investimentos - têm um Índice de Diversidade de Género superior à média e quatro (33%) das empresas têm um índice inferior a 0,40.

Duas das cinco maiores empresas de Portugal, a Corticeira Amorim e a Galp Energia, têm um IDG que é inferior ao GDI médio em 0,04 e 0,05 pontos, respetivamente.

A classificação máxima da empresa em Portugal, CTT, também não tem mulheres na liderança do Conselho de Administração, embora representem 60% dos cargos de direção e do comité de gestão.

O estudo conclui que em 2020, 28% dos líderes em funções executivas e não executivas nas 668 empresas analisadas na Europa eram mulheres e que as mulheres representam apenas 34% de todos os membros da administração nas empresas europeias analisadas.

O estudo apresenta, contudo, grandes disparidades quando se observa individualmente cada país, refere.

As empresas cotadas em bolsa da Noruega, França, Reino Unido, Finlândia e Suécia estão mais próximas de ter uma liderança equilibrada em termos de diversidade de género com as mulheres a assumirem cargos de gestão de topo, enquanto a Polónia e a República Checa estão longe de ser equilibradas nas suas escolhas de liderança.

Segundo o GDI 2020, analisando 2020, observa-se que a igualdade de género na liderança empresarial ainda está longe de ser uma realidade, com 28% dos líderes empresariais em funções executivas e não executivas nas 668 empresas analisadas a serem mulheres.

As mulheres representam apenas 34% de todos os membros da administração nas empresas analisadas.

A situação é pior a nível executivo, onde as mulheres representam apenas 17% de todos os líderes e apenas 42 (6%) das 668 empresas analisadas têm uma mulher na presidência executiva.

"Ao mesmo tempo, verifica-se uma tendência nas empresas que já se encontram relativamente bem nos indicadores analisados, onde estão a melhorar a presença de mulheres aos níveis mais elevados. Por outro lado, as empresas na parte inferior do 'ranking' estão a fazer progressos mínimos, se é que alguma, está a progredir", referem os autores do estudo.