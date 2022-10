Apoiada contratação de jovens sem termo. Salário de entrada de técnicos superiores sobe

A assinatura do acordo teve lugar no Palácio Foz, em Lisboa, na tarde deste domingo © António Cotrim/Lusa

O Governo e os parceiros sociais acordaram um programa anual de contratação "sem termo" que vai abranger 25 mil jovens qualificados nos próximos quatro anos. António Costa anunciou ainda que o salário de entrada para técnicos superiores no Estado vai aumentar para 1320 euros mensais.

"Temos um programa anual de contratação sem termo de jovens qualificados que, no conjunto destes quatro anos, abrangerá um apoio à contratação por parte de empresas de cerca de 25 mil jovens", começou por anunciar o primeiro-ministro, quando apresentava o pilar relativo à fixação dos jovens do acordo na Concertação Social.

Por outro lado, António Costa garante "o reforço que o Estado fez dentro da revisão da sua tabela de remunerações de fixar em 1320 euros mensais a posição de entrada na carreira de técnico superior, o que constitui um referencial para aqueles que querem concorrer com o Estado na atração do talento mais qualificado para as suas empresas", a qual espera que seja "forte e virtuosa, para melhoria do rendimento dos jovens portugueses e da capacidade do país atrair e fixar talento".

Num acordo que o primeiro-ministro afirmou ter quatro pilares, o terceiro passa pelas medidas dirigidas aos jovens e à fixação de talento nas empresas do país.

Os outros três são o reequilíbrio da repartição da riqueza para aumentar a justiça social em Portugal, reforçar a competitividade das empresas e enfrentar os problemas imediatos do país, nomeadamente no que diz respeito à crise energética.