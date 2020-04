Apoio só em tempo de vacas gordas? BE nota "lapso" de Costa e quer plano contra austeridade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins © Manuel de Almeida/Lusa

Depois de ouvir, esta manhã, várias vozes ligadas à área económica como João Ferreira do Amaral, João Cravinho, Francisco Louçã, Ricardo Paes Mamede e Ricardo Cabral, entre outros, a coordenadora do Bloco de Esquerda alertou para a necessidade "urgente" de "avançar uma política de investimento que, ao contrário do que aconteceu na crise de 2011, garanta que saímos da crise com mais emprego e menos emprego".

Entre as prioridades do Bloco de Esquerda estão "transformar o emprego precário em emprego estável e "usar os meios disponíveis para reforçar os serviços públicos e, em particular, o Serviço Nacional de Saúde" porque não bastam "os aplausos".

"Agir já, com políticas públicas fortes, para que a recessão não se torne inevitável, e agir diminuindo as desigualdades", defendeu Catarina Martins.

Durante a manhã, a líder do Bloco de Esquerda ouviu, numa reunião virtual, as preocupações de quinze vozes ligadas à Economia, com quem debateu o impacto da pandemia na crise". Sem revelar as posições expressas, Catarina Martins deu conta da "preocupação geral sobre a recessão" e a "posição consensual sobre a necessidade de dar resposta concreta" à crise.

Questionada sobre o facto de o Primeiro-Ministro ter dito (em entrevista à Agência Lusa) que "ficaria desiludido se só pudesse contar com a esquerda em tempos de vacas gordas", Catarina Martins começou por ironizar que a frase deveria ser "um lapso" de António Costa, para depois avisar que o Bloco está disponível mas "não aceita como boas as imposições de austeridade"

"Muito embora registemos como boas as intenções do Governo de não querer austeridade, as medidas preventivas não estão a ser tomadas: os despedimentos de precários continuam e a distribuição de dividendos também".

A partir de amanhã e até quarta-feira , o BE vai realizar uma conferência (com abertura a cargo da eurodeputada Marisa Matias e encerramento com Catarina Martins) para "ouvir especialistas e ativistas dos mais variados setores", visando responder às "vozes" que já dão como certa a necessidade de austeridade.

