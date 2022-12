Apoios à fatura energética das empresas reforçados em 500 milhões de euros

Dos 3.000 milhões de euros que estavam previstos no pacote de apoio à fatura energética, 2.000 milhões são destinados ao mercado de eletricidade © American Public Power Association/Unsplash

O valor dos apoios extraordinários à eletricidade em 2023 vai ter um reforço de 500 milhões de euros, foi esta quarta-feira anunciado, elevando para 3500 milhões de euros o valor global dos apoios à fatura energética das empresas.

Os novos valores foram revelados numa conferência de imprensa conjunta dos ministros da Economia e do Mar, António Costa Silva, e do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, e comparam com os 3.000 milhões de euros que tinham sido anunciados em outubro.

Dos 3000 milhões de euros que estavam previstos no pacote de apoio à fatura energética, 2000 milhões são destinados ao mercado de eletricidade e 1000 milhões ao do gás natural. Com os valores anunciados, a parcela da eletricidade será reforçada, ascendendo a 2500 milhões de euros.