Apoios para a crise crescem 49%

© Paulo Alexandrino / Global Imagens

Por José Milheiro 25 Novembro, 2021 • 17:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

De acordo com um comunicado do gabinete do ministro das Finanças, publicado esta quinta-feira, a despesa até outubro de 2021 ultrapassa o valor executado em todo o ano 2020.

O Estado desembolsou este ano, com famílias e empresas, mais 1730 milhões de euros do que em todo o ano passado.

A ajudar à despesa também está o Serviço Nacional de Saúde (SNS). O SNS "registou um aumento muito elevado de 740 milhões de euros face a igual período do ano passado", adianta o gabinete de João Leão.

"Estima-se que no conjunto do ano de 2021 o aumento da despesa do SNS financiada por impostos venha a atingir um valor de 900 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 3300 milhões de euros face a 2015", sublinha.

Assim, não é de estranhar que o défice das Administrações Públicas tenha atingido os 6673 milhões de euros, até outubro.