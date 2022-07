Aprovados aumentos salariais de entrada nas carreiras de assistente técnico e técnico superior

Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência © Tiago Petinga/Lusa

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros aumentos salariais de ingresso nas carreiras de assistente técnico e técnico superior e a valorização dos doutorados, diploma que produzirá efeitos a 1 janeiro de 2022.

Na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou a aprovação do diploma indicando que o mesmo "produzirá efeitos a 1 de janeiro de 2022".

O Conselho de Ministros aprovou "um decreto-lei que estabelece as medidas de valorização da Administração Pública, em linha com o que estava previsto no Orçamento do Estado para 2022", começou por afirmar a governante que tutela a administração pública.

O diploma altera a remuneração de ingresso na carreira geral de assistente técnico e nas duas primeiras posições de entrada de técnico superior, procedendo ainda a uma valorização dos trabalhadores que tenham o grau de doutoramento, referiu a ministra.

"A atratividade das carreiras e a valorização das qualificações têm nas medidas agora aprovadas um sinal de partida que terá desenvolvimento alargado e aprofundado nesta legislatura", sublinhou Mariana Vieira da Silva.

Segundo a proposta do Governo apresentada nas negociações com os sindicatos, o salário de entrada dos assistentes técnicos aumenta em 47,55 euros, para 757,01 euros.

Já as duas primeiras posições de ingresso na carreira técnica superior têm aumentos de 52 euros, para 1.059,59 euros e 1.268,04 euros, estando prevista ainda uma valorização em cerca de 400 euros para os técnicos superiores com doutoramento, para 1.632,82 euros.

Na ronda suplementar realizada na quarta-feira, o Governo disse estar a ponderar aplicar uma valorização semelhante também para os doutorados de carreiras especiais e subsistentes que não tenham como requisito de habilitação o doutoramento, medida que iria abranger cerca de 500 trabalhadores.

Na proposta inicial apresentada às estruturas sindicais, o Governo propunha que as valorizações para os técnicos superiores e para doutorados só entrassem em vigor em janeiro de 2023, mas na quarta-feira admitiu fazer retroagir a medida a janeiro de 2022, à semelhança do que já estava previsto para os assistentes técnicos.